Toelage voor kinderopvang

in basisschool ‘t Vogelnestje LXB

11 april 2019

12u00 2

Het schepencollege kent aan de vrije basisschool ‘t Vogelnestje in Heukelom, één van de dertien kerkdorpen van Riemst, een subsidie toe van 1100 per jaar. Met het geld kan de school voor een deel de hoge kosten voor opvang van kinderen voor en na de schooluren dekken. De toelage werd op de jongste gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente organiseert vandaag voorschoolse opvang in negen kleuter- en lagere scholen. In zes scholen bestaat naschoolse opvang. Hoe zit dat in Heukelom? In ‘t Vogelnestje maken maar een beperkt aantal kinderen gebruik van de opvang. Om die reden organiseert de gemeente daar geen kinderopvang. De vrije basisschool organiseert zelf de opvang. De school ‘t Vogelnestje telt 18 leerlingen en 7 onder hen worden er voor en na de schooluren opgevangen en begeleid. Hetgeen veel geld kost, en mede daarom komt de gemeente tussen met een toelage.