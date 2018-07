Tentoonstelling van kinderopvang 26 juli 2018

De afgelopen twee maanden werkten de kinderen in kinderopvang Ukkepuk rond het thema kunst. Verschillende deskundigen leerden hen allerlei kunstvormen aan: beeldhouwen, gedichten, muziek, schilderen, ... De kinderen gingen zelf aan de slag en het resultaat is een mooie kunsttentoonstelling! Wil jij hun werken bewonderen? Op donderdag 23 augustus kan je tussen 13.00 uur en 18.00 uur een kijkje nemen in de kinderopvang en het talent van de toekomst met eigen ogen aanschouwen. (BVDH)