Taxichauffeur rijdt onder invloed van drugs met vervallen keuring, en al gsm’end rond Toon Royackers

09 april 2019

13u29 1 Riemst De lokale politie heeft maandagnamiddag een taxichauffeur aan de kant gezet op de Maastrichtersteenweg in Riemst. De 27-jarige bestuurder uit Tongeren viel op omdat hij druk aan het gsm’en was achter het stuur.

Voor het bellen tijdens het rijden, kreeg de man alvast een pv mee naar huis. Uit een controle van zijn boorddocumenten bleek bovendien dat zijn autokeuring met een dag vervallen was. In zijn wagen troffen agenten nog een gebruikshoeveelheid cocaïne en een flacon cannabisolie aan. De gevonden drugs werden meteen in beslag genomen. De bestuurder legde tenslotte een positieve speekseltest af voor cocaïne. Zijn rijbewijs werd daarop voor vijftien dagen ingetrokken.