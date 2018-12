Serene en beklijvende herdenking

60 jaar ramp in groeve Roosburg “We vergeten de slachtoffers niet” LXB

23 december 2018

12u00 0 Riemst 23 december 1958! Die dag luidden in Zichen geen kerstklokken maar doodsklokken. Er voltrok zich in de mergelgroeve Roosburg een ramp die aan 18 mensen het leven kostte. De berg, zoals de groeve bekend staat, stortte in. Zeventien mannen en een vrouw raakten bedolven onder het puin. Zeven lichamen werden geborgen, elf anderen rusten voor eeuwig in de groeve. Vandaag, 60 jaar later, herdacht Riemst de catastrofe die destijds het dorp in een diepe rouw dompelde. “Een zwarte bladzijde maar de doden vergeten we niet, ze blijven voortleven in het geheugen van menig Riemstenaar en in de harten van de nabestaanden”, zei burgemeester Mark Vos.

Achttien lichtpalen

Hij legde bloemen neer aan het herdenkingsmonument dat op het heringerichte Rode Kruisplein in Zichen staat en waarop de namen van de 18 slechtoffers in de mergel gebeiteld staan. Daar schijnen ook elke avond en nacht 18 lichten die symbool staan voor de 18 doden. “Ze zijn een teken van warmte, hoop en liefde”, aldus nog Mark Vos.

Eerbetoon

Voor een bomvolle kerk van Zichen werd de herdenking verdergezet met een indrukwekkend eerbetoon aan de 18 arbeiders die daar champignons aan het plukken waren toen de groeve het onder een hels gekraak en gedonderd begaf. Kinderen brachten een ode aan de mergel die Zichen en bij uitbreiding héél Riemst welvaart en jobs gaf. Ze zetten Riemst nationaal en internationaal op de kaart. De mergel gaf en nam! Daar getuigt de ramp van Rosoburg van. Tussen de korte getuigenissen van de kinderen van de lagere scholen Den Dries en Trudo uit Zichen-Zussen-Bolder zong een gelegenheidskoor héél toepasselijke liederen. En de koninklijke fanfare De Werkmanszonen speelde beklijvende stukken.

Fotomuur

Hét hoogtepunt was dat de fanfare Sechene Bollaar (verwijst naar de oude benaming van Zichen en Bolder) uitvoerde. Het stuk werd speciaal naar aanleiding van de herdenking 60 jaar ramp Roosburg gecomponeerd. Het stuk verwees naar de instorting met de muzikale evocatie van het gerommel in de Roosburg. Een ander hoogtepunt dat de 300 aanwezigen nog lang zal bijblijven, is dat de namen van de 18 slachtoffers één voor één werden afgeroepen in de kerk terwijl een trompettist van de fanfare De Werkmanszonen een pakkende hulde bracht aan de slachtoffers van de ramp. Kinderen en een aantal volwassenen stapten elk met een foto van een slachtoffer tot vooraan in de kerk. Daar hangen nu hun foto’s als blijvende hulde en herinneringen aan de doden. Tijdens de herdenkingsplechtigheid werd op drie grote schermen in de kerk een ingrijpende collage van foto’s getoond. Ze gaven een beeld van de ramp en de impact ervan op het toenmalig Zichen dat door de hoge tol aan mensenlevens zwaar werd getroffen. Als apotheose van de herdenking werd in de kerk een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.