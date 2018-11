RUP zonevreemde sport- en recreatiezone benadeelt voetbalclub Membruggen V&V “Te grote aanpassingen, en te kostelijk” LXB

20 november 2018

12u00 0 Riemst Met de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan van zonevreemde sport- en recreatiezones mag voetbalclub Membruggen V & V (Voetbal & Verenigingsleven) blijven sjotten en trainen Op den Bonthof. Maar bestuur en vrijwilligers van Membruggen V&V voelen zich tekort gedaan door een aantal bepalingen in het RUP. “Ze leggen een hypotheek op de werking en het voortbestaan van de club, en we moeten aanpassingen doen die ons veel geld gaat kosten”, reageerde Jan Noelmans, de secretaris van de club.

Riemst Parkeren

Vandaag kunnen op het terrein 70 auto’s parken tegenover de ruilverkaveling. “Dat kan straks niet meer, deze parking moet weg”, wierp hij op. “Voortaan moet ontsloten via de Ryckerstraat. Gevolg: parking en trainingsveld opschuiven! Het vergt grote aanpassingen: lichtmasten verplaatsen, huidige parking verwijderen, nieuwe parking aanleggen, omheiningen en ballenvangers verplaatsen.” De nieuwe parking biedt plaats aan 35 wagens. “We houden nog de helft van de parking op ons terrein over”, lichtte hij toe. “Bij de meeste wedstrijden gaan nog 20 auto’s parkeren op de bermen, velden en weilanden in de buurt. We vrezen dat de overige wagens (naar schatting 40 en bij topmatchen 50) parkeren op de Ryckerstraat die daar niet op voorzien is. Het is onveilig, de straat is te smal.” Onclin begrijpt de bekommernissen van de club. “We hebben naar hen geluisterd. Alleen, we mogen niet ontsluiten via de ruilverkaveling”, liet ze horen. “De club had geen vergunde parking, nu krijgt ze die wel? Ze kan een groenparking achter het oefenveld gebruiken alsook parkeren op de toegangsweg naar de club en langs de Ryckerstraat. Voor een extra parking buiten het terrein zouden we hebben moeten raken aan de achtertuinen van omwonenden. Dat willen we niet. De club kan met hen overleggen om daar bijkomende parking te voorzien.”

Een buffer

Een ander pijnpunt voor de club is dat rond het terrein een groene buffer van vier meter moet komen. “Hierdoor worden het trainingsveld en het A- plein een stuk smaller”, aldus Noelmans. “We stelden de gemeente voor om streekeigen hagen aan te planten die hooguit een meter innemen.” Schepen Onclin liet verstaan dat de gemeente een groene buffer van een meter heeft voorgesteld. “Alleen, we kregen daar geen goedkeuring voor.”

Huiswerk

“De gemeente moet z’n huiswerk opnieuw maken”, opperde Noelmans. “De voorbije jaren legden we meermaals onze bekommernissen op tafel. Wat nu voorligt, kan niet. Bovendien gaat het duizenden euro’s kosten. Dat geld hebben we niet. Waarom gaat men niet kijken in Bilzen waar ontsluiting via ruilverkaveling wel kan”, vroeg hij zich af. “Ik kan niet verifiëren of dat zo is. We gaan niet van nul terug beginnen”, aldus Onclin. “Het heeft al bijna 10 jaar geduurd om het RUP goedgekeurd te krijgen. We hebben er alles uitgehaald wat mogelijk was. De regeling voor Membruggen maakt deel uit van een groot RUP waardoor we straks in alle deelkernen van de gemeente een zone hebben waar sport en recreatie vergund kan gebeuren. Het is ook het doel geweest van het RUP”, besloot ze.