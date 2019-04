Riemst krijgt voor drie jaar start

voor rit in lijn “Binckbank Tour”

LXB

12 april 2019

00u00 0

Niet enkel dit jaar maar ook de twee volgende jaren mag het gemeentebestuur van Riemst de start organiseren van een rit in lijn van de Binckbank Tour, een etappewedstrijd die opgenomen is in de Worldtour van de Internationale Wielerunie. Hiervoor heeft het schepencollege een overeenkomst gesloten met Golazo, de organisator van de Binckbank Tour. En die overeenkomst is op de jongste gemeenteraad ook goedgekeurd. De toelage van de gemeente voor de start van een etappe in 2019, 2020 en 2021 bedraagt telkens 25.000 euro. Voor volgend jaar en het jaar nadien wordt nog eens 5000 euro extra voorzien bij een live-uitzending op televisie. Om de organisatie van de start van de rit in goeie banen te leiden, zijn er werkingskosten die voor rekening van de gemeente zijn en op 11.600 euro geraamd worden. De gemeente verwerft ook inkomsten die geschat worden op 20.000 euro. De organisatie van de start van een etappe in de Binckbank Tour kadert in de city marketing van de gemeente. Zo’n rit zet Riemst op de kaart in eigen land en in het buitenland. Het is ook een promotie voor het complex De Brug (lees, de brug over het Albertkanaal in Vroenoven waar de rit start) waar twee expo’s zijn ondergebracht: één over de tweede wereldoorlog en een tweede over de binnenvaart!