Riemst heeft voor eigen

jeugd mascotte Riki LXB

28 maart 2019

12u00 0

De kinderen uit Riemst hebben een mascotte. Hij heet Riki en hij belichaamt datgene waar de gemeente Riemst voor staat en uitstraalt. Riki is een reuze paddestoel. De gemeente is gekend voor het telen van champigons in volle grond en in een aantal mergelgroeven. En Riki heeft een joekel van een kopteloon op z’n oren staan. Wat verwijst naar Riemst als de muzikaalste gemeente van Vlaanderen. Riemst telt een groot aantal harmonies en fanfares. De jeugdmascotte is een ludiek en herkenbaar figuurtje voor de egen jeugd van Riemst dat gericht naar hen en met hen communiceert. Zo betrekt het gemeentebestuur de kinderen en jongeren bji het beleid en beschouwt hen als volwaardige burgers. Riemst is ook uitgeroepen als kindvriendelijke gemeente.

