Premie voor jonge gezinnen die woning kopen 19 mei 2018

Het schepencollege wil dat jonge gezinnen in de gemeente blijven wonen of zich er vestigen. Daarom wordt er voortaan een premie toegekend van 2.500 euro. "De aanvrager moet wel jonger dan 35 zijn, 10 jaar gewoond hebben in de gemeente en de woning moet een jaar of langer leegstaan", zegt schepen Katja Onclin (CD&V). "De aanvager mag geen andere eigendom hebben en het huis moet te koop staan voor 200.000 euro." Met de premie vangt de gemeente twee vliegen in één klap. "Gezinnen krijgen een stimulans en we doen iets aan de leegstand." (LXB)