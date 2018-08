Politie vindt drugs in onderbroek 30 augustus 2018

02u39 0

Dinsdagnamiddag heeft de politie op de Grenadiersweg in Kanne bij Riemst controles gehouden, naar aanleiding van de zomer BOB-campagne.





Agenten controleerden daarbij een bestuurder uit Heers. Hij had geen alcohol gedronken, en ook zijn boorddocumenten bleken helemaal in orde. Maar omdat de man zich nogal vreemd gedroeg, werd hem een speekseltest opgelegd. Daaruit bleek dat hij pas cocaïne en heroïne gebruikt had. Net voor de controle had hij zelfs nog geprobeerd drugs te verstoppen in de bekleding van de middenconsole van zijn wagen. Agenten vonden de 2,5 gram heroïne en bijna 1 gram cocaïne daar terug.





Bij een fouille van de 32-jarige passagier uit Borgloon vond de politie nog eens 2,5 gram heroïne in zijn onderbroek. De mannen gaven toe dat ze de drugs net gekocht hadden in Maastricht.





Het rijbewijs van de bestuurder werd voor vijftien dagen ingetrokken. De drugs werden allemaal in beslag genomen. (RTZ)