Politie schrijft 22 pv’s

uit tegen nachtwinkels LXB

10 december 2018

De politie hield een gecoördineerde actie op dag- en nachtwinkels in Riemst. Hetgeen gebeurde op vraag van het gemeentebestuur. De actie kaderde in de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. In totaal werden 22 pv’s uitgeschreven met inbreuken op de wetgeving inzake prijsaanduidingen, de voedselveiligheid en op de verplichting op het bijhouden van het dagboek van ontvangsten en het kasboek. Twee nachtwinkels leefden de regelgeving over d openingsuren niet na. Bovendien konden ze de brandweer geen verslagen van keuringen voorleggen. Bovendien werden veelvuldige vaststellingen gedaan inzake het overtreden van de camerawetgeving. De zogenaamde flexactie kreeg ondersteuning van ARIEC. Wat staat voor Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum. “Soms krijgen we van burgers bepaalde meldingen of signalen binnen. Maar we hebben niet altijd de bevoegdheid of expertise in huis om hierop een antwoord te vinden”, liet burgemeester Mark Vos weten. “Het is dan ook een grote meerwaarde wanneer men op provinciaal niveau dergelijke geïntegreerde acties kan opzetten en ondersteunen.”