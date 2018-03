Polen plegen twee diefstallen in woningen per dag 29 maart 2018

02u40 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde drie Poolse dieven (23, 29 en 33 jaar) tot celstraffen tussen 37 en 40 maanden wegens diefstallen in woningen in heel Limburg. De Mini Cooper van één van hen werd verbeurd verklaard. De drie hadden als uitvalsbasis een gehuurde vakantiewoning in Riemst en pleegden in amper een week tijd, tussen 7 en 15 september vorig jaar, minstens 16 diefstallen. Dankzij alerte burgers die melding maakten van een veel opgemerkte Mini Cooper met Poolse nummerplaat en een snel ageren van de politiediensten, konden de drie kort na hun laatste wapenfeit opgepakt worden. Bij het onderzoek bleek dat ze steeds op verkenning gingen op zoek naar woningen waar dure wagens geparkeerd stonden om daarna hun slag te slaan. Voor het feit dat ze handschoenen in hun onderbroek verstopten en ook in het bezit waren van apparatuur om het karaatgehalte van goud te bepalen, hadden de heren niet meteen een pasklaar antwoord bij hun aanhouding. (JEK)