Polemiek over aanstelling algemeen-directeur blijft duren LXB

13 februari 2019

12u00 0 Riemst De polemiek en het juridisch steekspel over wie nu de nieuwe algemeen-directeur in de gemeente Riemst wordt, blijft duren. Er waren twee kandidaten en het college koos voor Claudia Swennen als algemeen-directeur. “Het college mocht dat niet doen”, stelt Jan Peumans (N-VA) die op de jongste gemeenteraad een stand van zaken vroeg over het aanslepende en veelbesproken dossier.

Twee personen stelden zich vorig jaar kandidaat voor de functie die in de plaats komt van die van gemeentesecretaris. Claudia Swennen werd door het schepencollege binnengehaald en aangesteld als OCMW-secretaris als vervanging van de dienstdoende secretaris die ondertussen met pensioen is gegaan. Guido Vryens stelde zich ook kandidaat. Hij is 27 jaar lang gemeentesecretaris weest. Het college koos voor Claudia Swennen als algemeen-directeur.

“Het college heeft een zware fout begaan door haar alsnog aan te stellen terwijl het in strijd is met wat het nieuw decreet op het lokaal bestuur voorschrijft. We hebben het college hiervoor gewaarschuwd. Guido Vrijens werd ondertussen door het college aangesteld als adjunct algemeen-directeur. Hij ging bij de Limburgse gouverneur in beroep om de aanstelling van algemeen-directeur (Swennen) aan te vechten. De gouverneur gaf hem gelijk.” Ook in een procedure in kortgeding bij de Raad van State kreeg Guido Vryens begin vorige maand het gelijk aan z’n kant. “Hierdoor moest het college hem aanstellen als algemeen-directeur”, vult Jan Peumans aan. De functie die hij nu tot nader orde vervult, en Claudia Swennen is terug aan de slag bij het OCMW.

Nog is niet uitgemaakt of Guido Vryens voorgoed (lees, althans tot in 2020 wanneer hij met pensioen gaat) kan aanblijven als algemeen-directeur. Om daar uitsluitsel over te krijgen, heeft hij nu een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State met de vraag om de zaak ten gronde te behandelen. “Over de inhoud van de zaak doen we voorlopig geen uitspraak omdat de procedure bij de Raad van State verder loopt”, stelt de burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V). Wel vindt hij het jammer dat de sereniteit in de zaak geschonden is. “Hier gaat het over personen, en we spreken erover in geheime zitting (lees, is daar ook besproken) maar de oppositie brengt het nu in het publiek”, besluit de burgemeester.