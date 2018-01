Plat dak vliegt van kinderdagverblijf 02u39 0 TVG Het plat dak van kinderdagverblijf Het Bijennestje waaide weg. Riemst Paniek aan de Nieuweweg bij kinderdagverblijf Het Bijennestje dinsdagnacht. Wendy Castro en haar man - die boven de zaak wonen - lagen in bed, toen ze plots een immense klap hoorden.

"We dachten eerst dat het onweerde. Mijn man was al wakker geschoten van de wind. Maar toen we de gordijnen openden, zagen we ons eigen dak aan de voorgevel hangen", vertelt Wendy. "De wind had zich blijkbaar onder het dak kunnen nestelen en daar raasde het onderin. Het kon uiteindelijk niet meer weg, en tilde het ganse dak op."





Wendy en haar man keken toch verbaasd op, zéker omdat hun huis nog maar vijf jaar oud is. "We gaan zien hoe ze technisch het dak kunnen verbeteren, maar het zal volledig moeten worden vernieuwd. De dakwerker - die nu half in bouwverlof zat - heeft ons maandag als eerste op zijn afsprakenlijstje gezet. Tot dan ligt alles vol met blauwe zeilen. We kunnen gelukkig wél gewoon in ons huis blijven wonen, alles is droog." Wat het kinderdagverblijf betreft, zal er niets in het gedrang komen.





"Het is nog een weekje vakantie, dus dat komt wel goed uit." Het dochtertje van Wendy en haar man had in elk geval niets van de storm gemerkt.





"Ze is nog maar drie, maar heeft tot half acht geslapen als een roosje." (MMM)