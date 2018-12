Peumans dient bezwaar in tegen

verdere uitbreiding cementgroeve LXB

11 december 2018

18u35 0 Riemst Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaamse parlement en raadslid voor de N-VA in Riemst, strijdt tegen de verdere uitbreiding van de groeve Romont in Eben-Emael dichtbij de grens met Zussen. Daar is CBR, een cementfabriek van de Groep Heidelberg (het is de grootste producent van cement in de wereld) bezig met de ontginning van een gebied van 44 hectare. Daarvan is 21 hectare al ontgonnen, de overige 23 hectare moeten nog aangesneden worden. Hiertegen en tegen de toekomstige ontginning van 220 hectare die dreigt te gaan gebeuren in Zussen, Zichen en Kanne - dorpen van Riemst - dient Jan Peumans bezwaar in. “De cementfabriek heeft hiervoor al gronden van boeren opgekocht”, aldus de politicus.

“We kunnen niet toestaan dat de ontginning gebeurt op Limburgs grondgebied”, stelde Jan Peumans. “Nu zit de fabriek al dicht bij de grens met Zussen. De ondergrond is onstabiel. De afgelopen jaren bewijzen de verschillende verzakkingen in en rond Zussen dat er bedachtzaam moet worden omgegaan met het verder ontginnen langs de gemeentegrenzen. Als straks ook nog effectief op het grondgebied van Riemst zal ontgonnen worden, is het hek helemaal van de dam. We vrezen dat trillingen die ontstaan door ontginning met zware machines en het zwaar vervoer de stabiliteit van de ondergrond kan aantasten. Ook het lawaai en de geurhinder die de ontginning met zich mee brengt, baart zorgen.”

Onderzoek

Zelf zegt de CBR dat er geen sprake van is de 220 hectare te ontginnen in het Vlaamse Gewest, lees op het grondgebied van Riemst. Maar uit een presentatie die de CBR gaf voor de eigenaars en boeren in het gebied dat nog ontgonnen moet worden (23 hectare) blijkt het tegenovergestelde, vindt Peumans. “Er is verdere uitbreiding mogelijk in de richting van de dorpen Zichen en Zussen aan de westelijke kant van de groeve Romont en tot aan het Albertkanaal in Kanne langs het noorden”, aldus Jan Peumans. Op de gemeenteraad vroeg en kreeg hij van Mark Vos, de burgemeester van Riemst, de toezegging dat de gemeente het initiatief neemt om CBR te laten onderzoeken welke invloed de verdere ontginning zal hebben op de stabiliteit van de ondergrond. “Uw bezorgdheid is ook de onze”, liet de burgemeester optekenen.