Pastoor Harry (75) overleden LXB

06 december 2018

12u00 0 Riemst De parochianen van Vlijtingen melden het overlijden van hun pastoor Harry Vrijens. De man stierf aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij is 75 jaar geworden.

Harry Vrijens was goed tien jaar priester in Vlijtingen. Zelf was hij afkomstig uit het naburige dorp Vroenhoven. Hij kreeg pas op late leeftijd de roeping om priester te worden. Harry, of Henri zoals hij eigenlijk heette, was voor hij tot priester werd gewijd een gehuwd man. Hij werkte bij Fabrique National (FN) in Herstal bij Luik als technicus aan vliegtuigmotoren. Met z’n vrouw Wilma Nelissen heeft hij twee kinderen en kleinkinderen die hem aanspraken als opa Harry. Zijn vrouw kreeg de slechte tijding van borstkanker. Dertien jaar lang woedde de kwalijke ziekte in haar lichaam. Wilma verloor uiteindelijk de strijd. Ze stierf in 1998. Wat met Harry? Hij bleef achter in een leeg huis en was toen nog maar 55 jaar oud. Aan opnieuw een relatie beginnen of huwen had hij geen boodschap.

Harry was al geëngageerd in de parochie. Hij werd voorzitter van het parochiaal centrum en nam daarna de functie van parochieassistent waar. Vervolgens werd hij permanent diaken. Tot de kerk hem op een dag contacteerde met de vraag of hij geen zin had om priester te worden.