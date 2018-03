Passieverhaal in zandtekeningen bekoort jong en oud 12 maart 2018

02u26 0 Riemst Ingetogen maar vol verwondering volgden zaterdagavond enkele honderden mensen de Zandpassie, het passieverhaal dat opgevoerd werd in de kerk van Vroenhoven. Alleen, het werd niet zoals vanouds voorgelezen. Zandkunstenaar Immanuel Boie (45) zorgde voor een moderne uitvoering. "Aangrijpend en goed herkenbaar", liet Gertie Cleuren van de Landelijke Gilde van Vlijtingen en Lafelt, organisator van de Zandpassie, weten.

"Ik breng met zand op een glasplaat taferelen uit het passieverhaal tot leven", stelde hij. "Met de tekeningen vertel ik het verhaal, muziek en teksten vullen het aan. Het geheel beroert de mensen." Los uit de pols maakte Boie juweeltjes van zandkunst. "Ik ben een striptekenaar die met zand werkt", vertelde hij. "Ik moet snel tekenen. Toch is het geen race tegen de tijd. 40 taferelen tijdig afwerken, vergt veel oefening. Ik teken niet op automatische piloot, ik ben kunstenaar." Z'n aanpak werkt. Jong en oud waren onder de indruk. "Adembenemend mooi", vond Cleuren. "Het was muisstil in de kerk. De mensen waren helemaal mee in het verhaal."





Een formule om meer volk naar de kerk te krijgen?





"De manier waarop het passieverhaal veelal verteld wordt, slaat vooral bij jongeren niet aan. Na vijf minuten beginnen ze te geeuwen. Met de Zandpassie zag ik dat ze geïnteresseerd kijken en luisteren."





Ook Jozef Lemmens, deken in Vlijtingen, was onder de indruk. "Verblufffend gebracht. Het is op een kunstzinnige manier thuiskomen in de het leven van Christus." (LXB)