Oud textielbedrijf maakt plaats voor productiehal voor vloerplaten 06 februari 2018

02u55 0 Riemst Het gebouw van Canda langs de Bilzersteenweg wordt momenteel gesloopt. Kranen met grijpers breken het voormalig confectiebedrijf af.

Het bedrijf was een begrip in Limburg en zit bij velen in het collectief geheugen. Nog een kleine week en Canda is niet langer een materiële getuige van een ooit zo welvarend textielbedrijf, waar in z'n gloriejaren tot 250 personen gewerkt hebben. Het doet pijn dat het verdwijnt", reageert Mariette Bruggen (69), die er 25 jaar actief was en waar ze zich opwerkte tot directeur. "Het was meer dan een gebouw van beton, glas en staal. Het was onze tweede thuis."





Op de plek van Canda, zet het betonbedrijf Daerden een bedrijfshal recht. "Toen we het vijf jaar geleden kochten, waren we van plan daar een productielijn voor breedvloerplaten onder te brengen", liet Patrick Vos, zaakvoerder van het familiebedrijf uit Riemst, weten. "Na een studie bleek het niet geschikt voor wat we voor ogen hadden. Vandaar dat we het omstoten en een nieuwbouw rechtzetten." Hiermee speelt het betonbedrijf in op een groeiende vraag naar zulke platen voor de bouw van appartementen. Daerden investeert vijf miljoen euro en neemt, als de hal begin september gebruiksklaar zal zijn, vijf extra personen in dienst. Dan zijn er 35 tewerkgesteld.





Begin jaren '70 van vorige eeuw vestigde Canda zich in Riemst. In de naburige gemeente Bilzen lag ook een Canda. "Daar maakten ze jassen en bloezen, bij ons werden rokken ontworpen en aan de lopende band vervaardigd. We werkten exclusief voor de Nederlandse winkelketen C&A en ook voor de export. We zijn nog altijd één hechte familie. We hingen aan elkaar, na de sluiting van Canda (lees, door een vereffening) en tot op vandaag komen we nog samen. Onlangs hielden we nog een feest waar zo'n 300 oud-collega's en familieleden aanwezig waren", aldus Bruggen. (LXB)