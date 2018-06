Oud-profrenner geeft symbolische start van BinckBank Tour 06 juni 2018

02u48 0

Burgemeester Mark Vos trok gisteren de start- en finishlijn voor de zesde rit van de BinckBank Tour 2018, een wielerronde voor profs die België en Nederland aandoet.





Hij liep achter het wagentje waarmee hij provisoir de lijnen aan de sporthal Op 't Reeck in Riemst-Centrum kalkte. "Het is een symbolische actie voor de start en een plaatselijke ronde met spurt die voor het zevende jaar in onze gemeente plaatsvindt", legde de burgervader uit. Alleen, de officiële start van de rit gebeurt zaterdag 18 augustus, niet Op 't Reeck maar op de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven. Voor de symbolische start van de etappe door Riemst nam Maarten Tjallingii, oud-renner en ambassadeur van de profronde, de honneurs waar. Hij ging met z'n koersfiets en helm en in volledige koersuitrusting aan de start staan. Even later overschreed hij met de armen in de lucht de finish. En hij kreeg de trofee (een groot wiel van een racefiets) die straks aan de eindwinnaar van de ronde toekomt, overhandigd. Om de ronde in goeie en veilige banen te leiden, worden 100 vrijwilligers ingezet.





(LXB)