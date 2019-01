Opstart interimkantoor voor

personen met een beperking “Zo’n 300 wachten op een geschikte job” LXB

14 januari 2019

12u00 0 Riemst Tegen de lente dit jaar start een interimkantoor voor personen met een beperking, de eerste in z’n soort in de provincie Limburg. Het is de bedoeling mensen met een arbeidshandicap toe te leiden naar en te begeleiden bij hun zoektocht naar een geschikte baan. De oude pastorie in het centrum van Riemst is de uitvalsbasis van het interimkantoor. “We brengen vraag naar en aanbod van jobs voor mensen met een handicap samen en we gaan met hen na of er een match is”, zei Davy Renkens, de bezieler van het initiatief.

Doelgroep

De doelgroep is breed. “We richten ons tot langdurig zieken die opnieuw aan de slag willen gaan”, aldus Renkens. “Ook personen met een matig mentale handicap of een fysieke beperking gaan we helpen bij het vinden van een job.” Het interimkantoor gaat werken in de regio Bilzen, Hoeselt en Riemst. “We stellen vast dat daar een kleine 300 arbeidsgehandicapten zijn die willen en kunnen werken”, lichtte hij toe. “Alleen, ze krijgen niet of te weinig kansen om aan de slag te gaan. Ons streefdoel is om binnen twee jaar de helft van hen aan het werk te krijgen.”

Samenwerken

“We gaan voor een persoonlijke aanpak bij de doelgroep”, vulde hij aan. “We gaan langs bij de overheid en bedrijven maar gaan ook bij mensen thuis om te kijken of ze geen klusjes hebben voor personen met een beperking. Hierbij is het niet de bedoeling om met andere diensten in concurrentie te gaan.” Het interimbureau werkt niet op een eiland. “Integendeel, we gaan samenwerken met Liv aan het Werk dat gespecialiseerd is en de expertise heeft om personen met een beperking aan werk te helpen”, verzekerde Davy Renkens. “We zoeken nog andere partners uit het veld om mee in zee te gaan. We hebben het warm water niet uitgevonden”.

De pastorie

De thuisbasis van het interimkantoor is de pastorie van Riemst. “We gaan nu na of we het gebouw van de kerkfabriek in erfpacht kunnen nemen. We moeten met een low budget werken”, bekende Renkens. “Op het gelijkvloers richten we het kantoor in, en we gebruiken andere ruimte voor workshops. Zo willen we bedrijven leren hoe ze horen om te gaan met personen met een beperking. We krijgen financiële steun van Liv aan het werk. Verder beschikken we bij Wijk Werk (het vroegere PWA, Davy is daar voorzitter van) over een budget. En we vragen subsidie aan bij de overheid.”

Een droom

Voor Davy Renkens gaat met het interimkantoor een droom in vervulling. “Het idee leefde al lang omdat we personen met een beperking die willen en kunnen werken niet in de kou mogen laten staan. Ze hebben talenten en ze kunnen zich nuttig maken. Dat ze werk hebben, is goed voor hun eigenwaarde en zelfredzaamheid”, aldus de oprichter van het interimkantoor. Zelf is hij actief in de sector. “Ik heb een tijd gewerkt met personen met een beperking en ik geef nu les in de gezondheidszorg. Ik ben bestuurder van IGL (de intercommunale voor gehandicapten in Limburg).”