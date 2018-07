Op wandeltocht door mergelgroeve met 200 tekeningen 06 juli 2018

De jaarlijkse wandeling van de Mergelstappers uit Val-Meer staat in het teken van de mergelgroeven.





"De gemeente heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de groeven", aldus Jean Stevens, voorzitter van de Mergelstappers. "Ons event organiseren we ook naar aanleiding van de herdenking van de ramp van Roosburg." Het is 60 jaar geleden dat die grot instortte. Hierbij vonden 18 personen de dood. Hun lichamen zijn nog altijd niet geborgen. De wandeling loopt langs de Roosburg waar de deelnemers een film over de ramp zien.





Franse Revolutie

De mergelroute gaat eenmalig door de groeve van Mon Heynen (79) die hij heel het jaar openstelt voor toeristen. De groeve is opgesmukt met tekeningen in houtskool. Goed 200 staan op de wanden. Zo zie je het kasteel van Alden Biesen of een tafereeel uit de Slag van Lafelt. Een blikvanger is het kamertje van pastoor Vrinds.Twee jaar lang bracht hij door in een piepklein vertrek dat in het plafond van de groeve werd geslagen.





Hij vluchtte voor de Franse soldaten. Tijdens de Franse Revolutie moesten pastoors de eed van gehoorzaamheid afleggen aan de republiek. Pastoor Vrinds weigerde en trok zich terug in het kamertje. Hij werd nooit verraden door de parochianen, laat staan gevonden door de Franse soldaten. (LXB)