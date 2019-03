Nu ook zonnepanelen op gemeentehuis: “Dat zal ons 35 procent besparen op totale verbruik” DSS

20 maart 2019

15u00 0 Riemst Duurzaamheid en aandacht voor het klimaat zijn belangrijker dan ooit. De gemeente Riemst wil dan ook het goede voorbeeld geven. Daarom worden de gemeentelijke gebouwen waar mogelijk uitgerust met zonnepanelen. Ook het gemeentehuis werd onlangs voorzien van een zonne-installatie.

“Momenteel liggen er al zonnepanelen op het gebouw van de technische dienst, de bibliotheek, de gemeentelijke sporthal en de gemeentelijke basisschool. Het gemeentehuis maakt nu ook deel uit van dat lijstje,” zegt burgemeester Mark Vos. “Er werd een zonne-installatie gelegd van 88 panelen. Dat heeft de gemeente 29.000 euro gekost, maar zal ons een besparing van 35 procent op het totale verbruik opleveren. We onderzoeken ook de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op de sporthal in Herderen, de gemeentelijke basisschool in Millen en het Sociaal Huis.”

Riemst lijkt goed bezig te zijn. “Van 1 januari 2017 tot 1 maart 2018 kwamen maar liefst 130 nieuwe zonne-installaties bij. In maart 2018 beschikten we over 78,6 installaties per 1.000 inwoners. Dit is een stijging van 11,4 procent ten opzichte van januari 2017” besluit burgemeester Vos. De gemeente investeert daarnaast ook in energiezuinige wagens en straatverlichting en geeft een fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel.

Ook Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu, is tevreden: “We ondertekenden het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie en engageren ons zo om de CO2-uitstoot tegen 2030 te reduceren met 40 procent. Eind 2019 zullen we ook een klimaatactieplan indienen bij Europa. Op die manier willen we het klimaat doortrekken naar alle beleidsdomeinen en streven we naar een veerkrachtige gemeente die voorbereid is op de gevolgen van de klimaatverandering.”