Na 8 jaar weer jeugdbeweging in centrum JONGEREN STARTEN IN SEPTEMBER MET SCOUTS RUMANZEIS XAVIER LENAERS

10 februari 2018

02u28 0 Riemst Na acht jaar telt Riemst-Centrum met scouts Rumanzeis opnieuw een jeugdbeweging. Maarten Beerts (19), student en een oud-leider van de KSJ, is de drijvende kracht. "Om wat geld binnen te krijgen, plannen we sowieso al een paar feestjes", lacht hij.

Acht jaar geleden hield de KSJ (Katholieke Studerende Jeugd), destijds de enige jeugdbeweging in Riemst- Centrum, op te bestaan. De jeugd uit het centrum bleef al die tijd op z'n honger zitten. Tot nu. De nieuwe jeugdbeweging hoort wel niet bij de KSJ maar bij de scouts. "Hun waarden spreken ons gewoon meer aan", zegt Maarten. "Ze staan voor disicpline en zelfstandig werken maar ze zijn ook een avontuurlijke jeugdbeweging."





Daarna zochten en vonden Maarten en z'n kompanen een naam voor hun jeugdbeweging: scouts Rumanzeis. Een verwijzing naar de oudste benaming voor Riemst. "Die plaatsnaam 'Rumanzeis' dook voor het eerst op in een oorkonde van 965 na Christus. Later werd dit Reimost, Reijmost en Rimest en vanaf 1524 Riemst. "Veel jongeren en ouders zijn al lang vragende partij voor een jeugdbeweging in hun buurt", zegt Maarten. "We stelden ook vast dat de voorbije jaren nogal wat jongeren naar jeugdwegingen in Tongeren en Bilzen trokken. Bovendien ging het enige jeugdhuis in de gemeente dicht. We willen de jeugd uit het centrum bij elkaar brengen en hen een gezonde dosis ontspanning en plezier geven." Scouts Rumanzeis zit momenteel in een inloopperiode.





Workshop sjorren

"Met de leiding gaan we nog op vormingsweekends", aldus Maarten. "We wachten nog op een totem en we hopen begin september te kunnen starten met de werking. Bij de opstart hopen we op 30 kinderen en tieners. Nu maken we werk om ons bij de ouders en jeugd kenbaar te maken. We gaan flyers verdelen in de basisschool De Klinker. Op de buitenspeeldag zijn we aanwezig met een workshop sjorren."





Scouts Rumanzeis heeft wel al een onderkomen gevonden. "We mogen de lokalen van de vroegere KSJ in het dorp Heukelom gebruiken. Nu zit daar nog een afdeling van de academie in maar die verhuist naar het naburige dorp Zichen", aldus Maarten Beerts. "We moeten er niet veel veranderen. We gaan de lokalen wel opnieuw schilderen en we zijn op zoek naar tafels, stoelen en zetels. En de toog blijft staan. We gaan feestjes organiseren om toch wat geld binnen te krijgen." Voor meer info over scouts Rumanzeis mail je naar maarten-b@live.be. Weldra zal ook de website online staan: www.scoutsrumanzeis.be.