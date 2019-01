N-VA klaagt niet naleven decreet

over geslachtsvoorwaarden aan LXB

18 januari 2019

De N-VA uit Riemst werpt het gemeentebestuur voor de voeten dat ze het nieuw decreet op het openbaar bestuur inzake de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst niet naleeft. Volgens het decreet telt het comité acht leden plus de voorzitter. Door de resultaten van de verkiezingen hebben N-VA, Open VLD recht op elk twee zetels. CD&V die de gemeente alleen bestuurt, krijgt vier zetels. Alle fracties behalve CD&V voldoen volgens Marc Koning (N-VA) niet aan de geslachtsvoorwaarden. “Ze dragen vier vrouwen voor terwijl het decreet stelt dat elke lijst of groep minstens een kandidaat van het verschillend geslacht moet voorstellen”, vervolgde hij. N-VA Riemst heeft hierover de algemeen- directeur van de gemeente en de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst ingelicht. “We hebben dat op tijd kunnen doen zodat een foute beslissing alsnog recht kan worden gezet”, besloot Marc Konings.