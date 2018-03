Mergelgrotten voortaan verboden terrein WIE ZONDER TOESTEMMING BINNENGAAT, KAN VERVOLGD WORDEN XAVIER LENAERS

14 maart 2018

02u51 0 Riemst Vandalen, avonturiers en zelfs brandstichters, de gemeente is de ongewenste bezoekers in de mergelgroeven beu. Voortaan is het betreden van de grotten zonder toestemming strafbaar. Het parket zal overtreders vervolgen. Enkel met een vergunning mag je er nog in.

De gemeenteraad geeft groen licht voor een nieuw politiereglement: zonder toestemming de mergelgroeven betreden is strafbaar. Het parket zal overtreders ook vervolgen. Er komen ook strikte regels op voor het gebruik van de groeven. Die strenge regels komen er niet alleen omdat onbekenden vorig jaar brand hebben gesticht in de groeve langs de Muizenberg. "Vandalen of avonturiers breken geregeld sloten en hekken om de groeven illegaal te betreden", legde burgemeester Mark Vos (CD&V) uit. "Ze brengen zo zichzelf in gevaar, ze zouden bijvoorbeeld kunnen verloren lopen en er niet meer uit geraken." En dat is niet vergezocht, alle grotten samen tellen immers ruim 300 kilometer gangen. "Bovendien zijn er plaatsen waar de plafonds en de pilaren dreigen in te storten. Dat is al eerder gebeurd." Met het reglement dekt de gemeente zich ook in. "Als er iets gebeurt, kunnen we aansprakelijk gesteld worden als er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zouden zijn."





Het reglement verbiedt de toegang tot alle ondergrondse groeven, zowel op openbaar als op privaat domein. "We staan uitzonderingen toe, bijvoorbeeld als een gids bezoekers rondleidt, als er vleermuizen worden geteld. Een bezoek aan de ondergrondse champignonkwekerijen behoort uiteraard ook nog tot de mogelijkheden. De groeven kunnen ook nog voor economische of toeristische doeleinden gebruikt worden." Wie zo'n vergunning wil bemachtigen, moet aan enkele voorwaarden voldoen. Geen schade toebrengen, een stabiliteitsrapport opmaken, bevoegde toezichthouders toelaten, een attest van verzekering voorleggen. "Anders kunnen we de vergunning intrekken", aldus de burgemeester. Voortaan is het ook verboden om stro of andere brandbare materialen op te stapelen.





Huurcontracten vervallen

In het reglement werd een ook nieuwe huuroverkomst opgenomen voor het gebruik van de groeve Avergat, die een feestzaal heeft. "We sluiten pas nieuwe huurcontracten met privépersonen als ze de groeve voor toeristische doeleinden gebruiken. Voor boeren en andere ondernemers die al jaren de gangen gebruiken voor pakweg stockage, zal de huurovereenkomst uitdoven."