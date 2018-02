Mergelgroeven hele jaar in de kijker 10 februari 2018

Om de mergelgroeven als cultureel erfgoed in de kijker te zetten, heeft de gemeente een nieuw project uitgewerkt. Hiervoor vraagt het een subsidie aan voor het Europees jaar van het cultureel erfgoed 2018. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van de dienst cultuur, IOED Oost-Haspengouw & Voeren, Erfgoed Haspengouw en de Studiegroep Ondergrondse Kalksteengroeven. De vier partners organiseren een reeks activiteiten rond het thema 'Het mergelland van Vlaanderen'. Zo wordt in het witte mergeldorp Kanne een symposium van twee dagen over mergel georganiseerd. Er volgt ook een tentoonstelling, waarin ook aandacht gaat naar het kweken van grotchampignons. Door het jaar worden rondleidingen met gids aangeboden. Speciaal voor de scholen wordt ook een lessenpakket uitgewerkt. Kostprijs van het initiatief: 29.000 euro.