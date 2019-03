Mergelgemeente past nieuwe techniek toe tegen

verzakkingen van woningen bovenop een groeve “We doen het in eerste instantie voor de veiligheid” LXB

15 maart 2019

12u00 0 Riemst In Riemst, dé mergelgemeente bij uitstek met op haar grondgebied nog enkele tientallen kleine en grote groeven, bestaat de kans dat vloeren en muren van woningen die bovenop een groeve staan wegzakken of barsten vertonen. Of de groeve stort geheel of gedeeltelijk in. Momenteel staan op de Misweg en de Monseigneur Trudo Jansstraat in Zussen (Riemst) enkele huizen onbewoonbaar vanwege verzakkingen waarvan de oorzaak nog altijd niet gekend is. Om nu verzakkingen in de toekomst te voorkomen, past het gemeentebestuur een nieuwe techniek toe om de stabiliteit van de groeven onder de woningen te verzekeren. “In het verleden werden graeten (toegangen met trappen) en de aardpijpen die uitmonden in een groeve gevuld met zand of beton”, stelt Mark Vos, de burgemeester van Riemst.

Afdekken

“Nu gaan we aardpijpen (kokers die door de natuurlijke elementen zijn ontstaan) afdekken”, vult de burgemeester aan. “Of we brengen tegen het mergelplafond een ijzeren plaat aan die we met lange pennen verankeren in de mergel. Of we laten onder de aardpijp een zuil metsen.” De nieuwe techniek werd als een primeur in ons land voor het eerst getest in een private mergelgroeve onder de Hoeve Coenegrachts, een beschermde vierkantshoeve in Zussen die nagenoeg 220 jaar oud is.

Aardpijpen

“De eigenaar van de hoeve wil deze ombouwen tot woningen maar hiervoor heeft hij een vergunning nodig”, legt Mark Vos uit. “Ligt er een groeve onder dan moet die stabiel zijn”, legt Mike Lahaye, geoloog van opleiding die de grottenspecialist is bij de gemeente Riemst, uit. “Aardpijpen lopen het risico af te brokkelen en weg te vloeien waardoor bovengronds verzakkingen kunnen gebeuren, niet het minst aan of in woningen die op een groeve staan.” Om de werken onder Hoeve Coenegrachts gade te slaan, moesten we door een graet, die 18 meter lager uitkomt in de private berg, kruipen. Niet vanzelfsprekend gezien de gang waarin we moesten afdalen kronkelt en smal is.

Erfgoed en vleermuizen

Eenmaal beneden zijn medewerkers van Mergelbouwsteen Kleyen, een Nederlandse firma die gespecialiseerd is mergelwerken, bezig met het dichtmaken van aardpijpen. Of ze metsen betonnen blokken die als zuil dienen onder de pijp. Ook zij moeten zich door de mollengang wringen om op hun werk te geraken. De bouwmaterialen worden via een katrol door een schacht (een tweede toegang tot de private groeve die zich in de tuin van de hoeve bevindt) naar onder gebracht. “De schacht kunnen we indien nodig ook gebruiken als evacuatie-weg voor personen “, legt Mark Vos uit. “Bij opvullingswerken gaan het erfgoed en het habitat (slaapplaats in de winter) gebied voor vleermuizen verloren. Met de nieuwe stabilisatietechniek kunnen we die twee elementen bewaren en de veiligheid garanderen”, aldus de burgemeester die nog een oproep doet naar inwoners van de gemeente om graeten van onbekende mergelgroeven te melden.

Meer over Riemst

Mark Vos