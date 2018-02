Loopgraven uit WOII blootgelegd 06 februari 2018

02u52 0 Riemst Archeologen hebben op een veld nabij De Brug in Vroenhoven loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. En dat is geen toeval. "Dit is één van de plaatsen waar in mei 1940 de oorlog begon", verklaart Tim Vanderbeken van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED) Oost-Haspengouw & Voeren de vondst.

De opgravingen geven een unieke inkijk in het leven van de soldaat tijdens WOII. "Zo werden er resten van een helm, flessen, een gamel, een patroonhouder en delen van een munitiekist opgegraven.





"Maar er zijn ook voorwerpen uit 800 voor Christus ontdekt", vervolgt Vanderbeken. "Verder onderzoek moet uitwijzen of ze uit de brons- of de ijzertijd dateren."





Tijdens de opgravingen werkte ook een explosievenexpert mee. "Geen overbodige luxe", aldus Vanderbeken, "want er werden nog niet-ontplofte bommen aangetroffen."





Kinderen uit een lagere school in Riemst kregen een rondleiding op de site, waar na het archeologisch onderzoek een parking wordt aangelegd voor de bezoekers van het brugcomplex. (LXB)