Logeer eens in een watertoren GEKLASSEERD GEBOUW UIT JAREN 30 WORDT VAKANTIEWONING XAVIER LENAERS

18 juli 2018

02u51 0 Riemst Ongeveer drie jaar geleden stond de watertoren van Heukelom, een geklasseerd monument, te koop. Projectontwikkelaar Jean-Marie Geurts kocht de toren zopas voor een kleine 200.000 euro. Bezoekers van de streek zullen er kunnen overnachten.

De watertoren, die gebouwd werd in 1930 en voorheen werd gebruikt als waterreservoir voor de regio, krijgt een nieuwe invulling. Koper Jean-Marie Geurts, die eveneens zaakvoerder is van de nv Wage, kreeg inmiddels een omgevingsvergunning (bouw- en milieuvergunning samen) van het gemeentebestuur om er een B&B in te richten. "De plannen om er een meditatiecentrum in onder brengen, kunnen niet doorgaan, omwille van de aanwezigheid van telefoonmasten", legt Geurts uit.





Logies

Verdeeld over meerdere verdiepingen komen vier gastenkamers. Het gebouw krijgt extra ramen.





"Van daaruit heb je een prachtig panoramisch uitzicht op de omgeving", stelde Jean-Marie Geurts. Bovendien wordt het gebouw aan de binnenkant geïsoleerd en van de vereiste klimatisatietechnieken voorzien. Naast de toren wordt een huis opgetrokken waar een huisbewaarder komt wonen. "De woning zal volledig geïntegreerd worden in de omgeving, met een groen scherm en dito dak", vulde hij aan. "De woning is via een glazen doorgang verbonden met de watertoren. We voorzien ook zonnepanelen. En er komt een keuken waar de gasten kunnen ontbijten." Jean-Marie Geurts heeft van de gemeente een stuk grond gekocht waar vier wagens kunnen parkeren.





Huzarenstukje

Vlak naast het gebouw komt een glazen toren met daarin een wenteltrap en lift, die toegang geeft tot de kamers en de studio, die wordt ingericht helemaal bovenaan, in de vroegere waterkuip.





De studio wordt zo'n 80 vierkante meter groot. Een watertoren inrichten voor gastenkamers is niet vanzelfsprekend. "Monumentzorg werkte goed mee. Ook de gemeente stelde zich soepel op. Michaël en Steven (de twee zonen van Jean-Marie) hebben mee voorstellen gedaan voor de invulling van de toren. Voor de architect was het een huzarenstuk om die funtioneel, aantrekkelijk en comfortabel in te richten. Ook het visuele is belangrijk. Het gaat om een beeldbepalend gebouw. Geen simpele oefening maar het ontwerp bekoort ons", vertelde Jean-Marie Geurts tot slot. Eerst moet het gebouw nog gerestaureerd worden.





Zo wordt het betonrot verwijderd. Binnen twee jaar zal de watertoren gebruiksklaar zijn als een bijzondere B&B waar toeristen in een uniek kader op een toplocatie kunnen verblijven.