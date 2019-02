Levenstond Seafood bouwt nieuwe visfabriek op ‘t Reeck en creëert 30 extra jobs LXB

19 februari 2019

12u00 0 Riemst Het visverwerkend bedrijf en familiezaak Levenstond Seafood uit Vlijtingen bouwt op de kmo-zone Op ‘t Reeck in Riemst een nieuwe fabriek. Een investering van 8 miljoen euro. De fabriek zal 30 extra jobs opleveren. De bouwvergunning is ingediend. De werken starten allicht na het bouwverlof dit jaar en de fabriek zal in de lente 2020 in gebruik worden genomen. “We bouwen omdat we te krap zitten”, zegt Axel Verberckmoes (47) CEO van Levenstond Seafood. “We zijn hier nog maar 13 jaar, en hebben al drie keer uitgebreid.”

“Hier bereiken we onze maximale capaciteit”, zegt CEO van Levenstond Seafood Axel Verbeckmoes. “Om aan de gestage groei te voldoen, moeten we verhuizen.” Levenstond Seafood kan de groei niet meer bijbenen. Toen de zaak in 2007 in Vlijtingen begon, waren er vier medewerkers aan de slag. “Nu tellen we er 110”, aldus Verberckmoes. En de omzet stijgt even snel. “Van goed 10 miljoen euro in 2009 tot 63 miljoen euro vorig jaar. Voor volgend jaar mikken we op 75 miljoen. De plek waar we nu zitten, barst uit z’n voegen.”

Robots

In de nieuwe visfabriek zal de productie nagenoeg volautomatisch verlopen, ook al zal er nog heel wat handenarbeid gedaan worden. “We schakelen meer robots in”, aldus de bedrijfsleider. “Ook gebruiken we camera’s waarmee we de kwaliteit van de verwerkte vis en groenten beter kunnen controleren. De camera’s kunnen nagaan of de juiste vis in de juist verpakking zit. Nu werken we met twee ploegen, in de nieuwe fabriek komt er een extra ploeg bij.”

Gerechten

Dagelijks verwerkt men bij Levenstond Seafood 60 ton verse vis. De witvis (lees, kabeljauw, zeewolf, zeebaars en anderen) wordt nog wild gevangen met de hengel. “Die komt uit Ijsland”, licht Verberckmoes toe. “Een tiental boten gaan voor ons vissen. De rest van de vis, zoals zalm, komt uit Schotland en Noorwegen. Met het vliegtuig komt de vis toe op de luchthaven van Bierset (Luik) om ze daarna tot koude en warme visgerechten te verwerken.” Van daaruit gaan ze naar 300 restaurants waaronder alle restaurants met één of meerdere sterren in Limburg. Ook gaan tonnen vis naar de supermarkten.

Sociaal

Bij Levenstond Seafood zijn ook twintig personen met een mentale beperking aan de slag die verblijven bij Oostheuvel in Lafelt (Vlijtingen), één van de Tehuizen voor Nazorg die verstandelijk gehandicapten opvangen en begeleiden.