Les op de tablet: gemeente verdeelt er tweehonderd 24 mei 2018

02u31 0 Riemst Alle kleuter- en lagere scholen in Riemst werken sinds gisteren met tablets. De gemeente heeft er tweehonderd aangekocht, goed voor 100.000 euro.

"Dat we tablets schenken aan alle scholen - ongeacht het onderwijsnet - is uniek in Vlaanderen", zegt burgemeester Mark Vos. "Maar voor ons is elk kind gelijk. Ze moeten allemaal dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen."





De tablets zijn een verrijking voor de lessen, vindt meester Pieter Boulogne van het zesde leerjaar in De Tol. "Nu kan ik in real time elke leerling volgen wanneer ze oefeningen maken. En ik kan nuttige apps gebruiken." Leerkrachten volgen ook een opleiding om de tablets gericht te kunnen gebruiken tijdens de les. (LXB)