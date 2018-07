Landbouwers met schade kunnen zich melden 25 juli 2018

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na op de land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie en dat geldt ook in Riemst. "Het is bijzonder belangrijk om de nodige maatregelen te nemen om de geleden schade in de land- en tuinbouw zo snel mogelijk vast te stellen. Landbouwers kunnen hiervoor beroep doen op de gemeentelijke schadecommissie via milieu@riemst.be of telefoonnummer 012/44.03.40", zo laat het gemeentebestuur weten.





(BVDH)