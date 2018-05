Lammetjes overstelpt met knuffels 07 mei 2018

02u38 0

De Sint-Pietersberg, een groene long die zich deels uitstrekt over Kanne en deels op Nederlands grondgebied ligt, was gisteren het decor voor de lammetjesdag, een organisatie van Natuurpunt Riemst. Het werd een event in de natuur maar eentje met een (letterlijk) hoge aaibaarheidsfactor. Tientallen kindjes mochten de pasgeboren lammetjes knuffelen en strelen. Ze konden ook in het spoor van een kudde van 200 mergellandschapen wandelen op de Sint-Pietersberg. (LXB)