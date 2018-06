Kruis en windhaan prijken weer op kerktoren 30 juni 2018

Het kruis met windhaan staat sinds gisteren opnieuw op de toren van de kerk van Herderen. Het bijna zes meter hoge gevaarte van 250 kilo gietijzer kwam tijdens de storm, die in februari van dit jaar over grote delen van Limburg trok, gevaarlijk schuin te staan. Enkele schroeven, waarmee het kruis met windhaan bevestigd waren, kwamen daarbij los. Om te verhinderen dat het gevaarte van 60 ton naar beneden zou komen, werd het kruis met haan van de kerktoren gehaald. De firma Van de Sande die in hoogtewerken gespecialiseerd is en toen de klus klaarde, plaatste gisteren kruis en haan terug op de kerktoren. De arm van de kraan schoof uit tot 60 meter. Zo hoog is de kerktoren. Ook werden 100 door de storm kapot geslagen leien vervangen. De operatie kostte 18.000 euro. (LXB)