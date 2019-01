Kristina is enige Limburgse finaliste Miss Exclusive MMM/LXB

18 januari 2019

15u02 0 Riemst Kristina Kreysmann uit Riemst staat in de finale van Miss Exclusive. Ze is daarmee de enige finaliste uit Limburg.

Kristina is 24 jaar en hoopt de meest exclusieve jonge vrouw van België te worden. De blonde schone heeft Russische roots en een sterk karakter. “De organisatie is op zoek naar een bekwaam iemand, die sterk in haar schoenen staat én voor haar doelen gaat”, vertelt ze. “Ik hoop daaraan te voldoen. Ik ben zeer sociaal en een echte bezige bij. Van stil zitten word ik zot", lacht Kristina.

Positief

Haar grootste troef vindt ze haar ingesteldheid. “Ik kan positieve vibes in mensen naar boven halen en anderen enthousiasmeren. Ik ben altijd positief ingesteld. Mensen die zich eenzaam voelen of slecht in hun vel zitten, wil ik graag helpen. Daarom zou ik op termijn een campagne willen opstarten waarbij we negatieve gedachten proberen weg te werken.”

Zaterdag 26 januari vindt de finale plaats in het casino van Knokke. Opvallend is dat oud Miss België Veronique De Kock de presentatie zal doen.