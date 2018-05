Jubileumboek over 30 jaar Racing Genk 30 mei 2018

Racing Genk bestaat 30 jaar. Naar aanleiding van het jubileum brengt de Limburgse eerste klasseclub het boek 'Forza Racing' uit. Het boek is van de hand van Rudi Smeets. Hij brengt gepassioneerde verhalen uit het voetbal tot leven. In het boek worden herinneringen van op en naast het veld gedurende het bestaan van de club opgehaald. Het bevat getuigenissen van spelers, trainers en supporters. Ook de iconen van de club komen aan bod. Het diepgeworteld mijnverleden, de sportieve successen en mindere periode in de geschiedenis van krc Genk staan vereeuwigd in de publicatie. Ook de Europese avonturen, het behalen van drie landstitels en vier bekers van België staan in woord en beeld weergegeven. Het boek telt een kleine 300 pagina's geworden. Zaterdag 2 juni ligt het jubileumboek in de boekhandel. De club doet een extra inspanning voor de supporters. Vanaf vandaag kunnen supporters een aparte editie in beperkte oplage bekomen. Deze publicatie is enkel te verkrijgen in de fanshop. De eerste 1.000 supporters, die hun abonnement voor het nieuwe seizoen kopen, krijgen op de boekprijs 10 euro korting. Meer info op www@krcgenk.be. (LXB)