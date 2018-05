Jeugdraad schenkt 1.000 euro aan Hidde (11) 25 mei 2018

De jeugdraad van Riemst schenkt 1.000 euro aan Hidde Bos, een jongen van 11 jaar die lijdt aan een zeldzame spierziekte. Het geld komt van de Paaseierenraap die plaatsvond op het speelplein in Herderen. "We zamelen elk jaar geld in voor een goed doel", zegt voorzitter van de jeugdraad Christophe Eycken. "Dit jaar leveren we een bijdrage aan de actie Hoop voor Hidde." Er is hoop op genezing voor de jongen, omdat er een doorbraak is in de spierstamceltherapie. Alleen kost de behandeling 500.000 euro.





(LXB)