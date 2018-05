Inwoners Kanne debatteren over toekomst van hun dorp 04 mei 2018

De inwoners van Kanne hebben gebrainstormd over de leefbaarheid in hun dorp. Het initiatief kadert in 'Dorp aan zet', een project in acht dorpen verspreid over vijf gemeenten in Haspengouw, waarbij de mening gevraagd wordt van de inwoners. Kanne scoort goed op het vlak van groen en natuur. "Je kan er rustig wandelen zonder gevaarlijke wegen te moeten oversteken", vertelde Roel Vermeulen (72). Nog een pluspunt: het sterke verenigingsleven. Paul Vryens vindt dat er nog werkpunten zijn: "We willen een mobiele winkel, omdat hier geen enkele winkel meer is." Verder hebben de inwoners nood aan meer en beter openbaar vervoer en in bepaalde straten mag het verkeer wat afgeremd worden. Nog op het verlanglijstje: een bankautomaat, een speelweide, een digitaal infobord en een jeugdvoetbalploeg. (LXB)