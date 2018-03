Inbrekerstrio riskeert celstraf voor reeks inbraken 17 maart 2018

Vier jaar cel en 1.600 euro boete, dat riskeren drie Polen die erin slaagden om in enkele dagen tijd zestien diefstallen te plegen in Limburg. De drie (23, 29 en 33 jaar) hadden een vakantiewoning in Riemst gehuurd als uitvalsbasis. Ook de eigenares van die vakantiewoning kreeg in haar huis de dieven over de vloer. De Polen vertelden in de rechtbank dat ze naar België werden gelokt met de belofte van een job, maar toen ze hier op 2 september aankwamen, was er geen sprake van werk.Dus gooiden ze het over een andere boeg. Op 15 september hadden ze al zestien feiten op hun kerfstok. Ze gingen telkens op verkenning bij huizen met een dure wagen voor de deur. Ze hadden zelfs een apparaat bij om het karaatgehalte van goud te bepalen. Vonnis op 28 maart. (JEK)