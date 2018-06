IJzertijd herleeft op Plateau van Caestert 04 juni 2018

Op het Plateau van Caestert, een groene long waarin een mergelgroeve ligt met op de wanden en pilaren een schat aan goed bewaard gebleven tekeningen en woorden die het verhaal van het gebruik van mergel vertelt, werd de klok 2.000 jaar teruggedraaid. Naar aanleiding van de Dag van de Archeologie werd het leven van mensen uit de ijzertijd uitgebeeld. Dat gebeurde door re-enactors van de Gallische Hoeve uit Sint- Amandsberg. Ze verkleedden zich in jagers, krijgers en ambachtslieden. Vierhonderd bezoekers kwamen oog in oog met Keltische krijgers in maliënkolder, met helm, schild en zwaard. Ze ontdekten bovendien ook hoe vrouwen zich destijds schminkten. (LXB)