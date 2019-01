Heukelom beter voorbereid op wateroverlast met wachtbekken LXB

09 januari 2019

00u00 1 Riemst In opdracht van het schepencollege zijn in Heukelom, een van de dertien kerkdorpen van Riemst, werken uitgevoerd om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

In het verleden ondervond de gemeente heel wat overlast na stortbuien, waardoor straten en kelders van huizen blank kwamen te staan. Om dat te voorkomen, werd op de Holstraat een wachtbekken aangelegd. Dat kan maximaal 220.000 liter regenwater opvangen.

“In de holle weg hebben we een plaatselijke ophoging van de weg laten aanbrengen”, aldus burgemeester Mark Vos. “Hierdoor kunnen we het overtollige water vertraagd laten doorstromen. Bovendien kan als gevolg hiervan het oppervlaktewater van het afstroomgebied op de Holstraat opgevangen worden en vertraagd afgevoerd worden in de richting van de dorpskern.”

Heukelom krijgt op die manier bij zware regenval meer tijd om al het oppervlaktewater te verwerken. “Er kan een afstroomgebied van elf hectare groot gebufferd worden”, zegt schepen Guy Kersten. “Bij normale regenval kan het water doorstromen met behulp van een opvangrooster. Ook in de omgeving van de Kemstraat hebben we een wateropvangsysteem voorzien.” Aan de realisatie van de werken hangt een prijskaartje van bijna 39.000 euro vast. Goed 23.000 euro daarvan komt van de provincie Limburg.