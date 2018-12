Grottenexperts met boek over opschriften en tekeningen in “De Grote Berg” “Ze zijn mooi door hun eenvoud” LXB

13 december 2018

12u00 0 Riemst Twee jaar lang liepen Peter Jennekens (64) en John Hageman (73) van de Werkgroep Groevenonderzoek Riemst (WGR) door kilometers lange gangen in De Grote Berg, één van de vele kleine en grote maar niet langer toegankelijke ondergrondse mergelgroeven die vooral verspreid liggen in Zichen-Zussen-Bolder en Kanne. Met een fototoestel in de hand en een notitieboekje bestudeerden ze de duizenden opschriften en tekeningen die vroegere gebruikers van de groeve aanbrachten op de wanden en pilaren. “De groeve is gesloten voor het publiek maar de opschriften delen we met de inwoners van de mergelgemeente”, stelden de twee grottenexperts die al meer dan 20 jaar door de onderaardse groeven stappen.

120 jaar

Het resultaat van hun bevindingen en onderzoek hebben Peter en John neergeschreven in het fraai met foto’s geïllustreerd boek “De Grote Berg, gebleven getuigenissen”. Ze hebben alle namen, korte boodschappen en soms hele teksten als ook tekeningen die tussen 1850 en 1970 zijn achtergelaten op de muren van de groeve onder de loep genomen en gefotografeerd. “De nog oudere opschriften en tekeningen hebben we niet bekeken”, legde Peter Jennekens uit.

Territorium

‘We vonden honderden namen van blokbrekers die de blokken mergel uit de dikke wanden zaagden waarna ze in de bouw werden gebruikt. Ook namen van champignonkwekers staan in de mergel gekrast, aangebracht met houtskool, rood krijt of gebrand met carbuur. De opschriften zijn al eeuwen intact gebleven vanwege de combinatie van de hoge vochtigheidsgraad en de temperatuur die héél het jaar rond de 11 tot 13 graden blijft.” Volgens John Hageman zijn er meerdere verklaringen waarom de mensen die in de groeve werkten als champignontelers, boeren en mensen die in de eerste en tweede wereldoorlog iets van zichzelf achterlieten. “Ze bakenden hun territorium in de groeve af”, aldus Hageman. “Of de blokbrekers schreven op wanneer en hoeveel meter mergel ze waar in de groeve hebben gepresteerd. Het zijn notitieboekjes. Boeren gebruikten de groeve om dieren en machines te stallen.”

Erfgoed

De groeven en opschriften in De Grote Berg en andere onderaardse mergelbergen zijn waardevol cultureel erfgoed. “Met het boek brengen we de geschiedenis van de ondergrond tot in de huiskamer van de mensen”, liet Peter Jennekens optekenen. Z’n collega spreekt van kunstwerken. “De tekeningen zijn vaak primitief gemaakt, ook al zijn ze slecht getekend”, lichtte John Hageman toe. De eenvoud ervan spreekt. Dat is ook een vorm van schoonheid. We laten alle afbeeldingen, teksten en opschriften zien om de mensen bewust te maken dat destijds het leven bovengronds zich weerspiegelt onder de grond. We tonen hen de geschiedenis van hun voorouders die in de groeve werkten of verbleven om te vluchten voor oorlogen en andere onheil.” Het boek wordt door de toeristische dienst van de gemeente verspreid tegen 18 euro per exemplaar.