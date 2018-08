Groen-raadslid Ivo Thys haakt af voor verkiezingen 22 augustus 2018

Groen, dat in de gemeenteraad enkel door oud-schepen Ivo Thys is vertegenwoordigd, doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De partij krijgt namelijk haar lijst niet gevuld. "We hebben slechts drie vrouwen gevonden. En in totaal komen we slechts aan zeven mensen", legt Thys uit.





De partij Groen wordt nu noodgewongen een groene beweging. "We starten van nul om in de toekomst (lees: vanaf 2024) weer deel te nemen aan de gemeenteraadsverliezingen", vertelt Thys. "We blijven het gemeentebestuur kritisch volgen en onze mening geven in de Groenkrant."





Thys raakte 20 jaar geleden voor het eerst verkozen in de gemeenteraad. Hij zetelde toen voor de CD&V en was 12 jaar lang schepen. Hij zetelde ook in de provincieraad.(LXB)