Gratis ijsjes voor bewoners woonzorgcentra 17 augustus 2018

02u44 0

Meer dan 200 senioren die verblijven in Huyse Elkerlyc, Eyckendael en de Gerardushoeve - de drie woonzorgcentra in de gemeente - hebben een gratis ijsje gekregen van medewerkers van het Matty Cilissen Fonds. Het bestuur van het fonds trok daarvoor 600 euro uit. "We organiseren elk jaar een brunch, en de opbrengst gaat naar de ijsbedeling", aldus Ludwig Stevens en Bert Cilissen, raadslid en schepen in de gemeente. "Ook komen we tussen in de uitstappen van de ziekenzorgkernen in Riemst." Het fonds is genoemd naar Matty Cilissen. Achttien jaar geleden stierf het toenmalig gemeenteraadslid aan de gevolgen van een hersenbloeding. Na zijn dood werd een fonds opgericht om sociale doelen in de gemeente te sponsoren.





(LXB)