Gouverneur schorst aanstelling algemeen-directeur in Riemst “Een verschil van interpretatie!” LXB

14 november 2018

12u00 0 Riemst De gouverneur heeft de aanstelling van Claudia Swennen tot algemeen-directeur van Riemst geschorst. Hij deed dat na een klacht van de huidige gemeentesecretaris Guido Vrijens. “De rechten van mijn cliënt zijn geschonden”, zegt Wouter Rubens, de advocaat van Vrijens.

Twee kandidaten dingen naar de functie van algemeen-directeur (één functie voor het OCMW en de gemeente). Mei dit jaar werden de twee zittende secretarissen (Vrijens voor de gemeente, Swennen voor het OCMW) opgeroepen om zich kandidaat te stellen. De titels en verdiensten van beiden werden vergeleken. Swennen kwam er als beste uit en de gemeente stelde haar met ingang van augustus 2018 aan als algemeen-directeur.

“Volgens mijn cliënt heeft de gemeente de bepalingen in het nieuw decreet op lokale besturen, dat de procedure voor de aanstelling van algemeen-directeur van gemeenten regelt, niet nageleefd. Daarom heeft hij klacht ingediend.” Gouverneur Herman Reynders onderzocht de klacht en heeft het besluit van de gemeenteraad, die Swennen had aangesteld als algemeen-directeur, nu geschorst. Tot nader orde vervult Vrijens de functie van adjunct algemeen-directeur. Op de jongste gemeenteraad legde hij hiervoor de eed af.

Interpretatie

Volgens burgemeester Mark Vos (CD&V) gaat het om een gespecialiseerde materie en een ingewikkelde juridische procedure. “Ik kan er weinig over zeggen, maar er is tussen beide partijen een verschil van interpretatie van het nieuw decreet”, reageert hij kort.

Waar zit dan het probleem? Eind januari 2018 werd Swennen aangesteld als secretaris van het OCMW met een proeftijd van twaalf maanden. Jean Geelen was toen officieel nog secretaris van het OCMW, maar hij had zijn ontslag al ingediend. Hij zou vanaf april met pensioen gaan. “Met het in werking treden van het decreet op 25 februari was Jean nog titularis van het ambt van OCMW-secretaris en niet Swennen”, lezen we in de toelichting van de gouverneur. “Je kunt alleen maar secretarissen oproepen die op 25 februari titularis waren. Swennen kon dus niet opgeroepen worden om zich kandidaat te stellen.”

Wie uiteindelijk algemeen-directeur zal worden, is nog niet uitgemaakt. Vast staat wel dat zowel het gemeentebestuur als de kandidaten zelf verveeld zitten met de situatie.