Gemeentelijke tussenkomst voor plafondinspectie mergelgroeven LXB

19 december 2018

12u00 0 Riemst De gemeenteraad heeft besloten om private eigenaars en gebruikers van de gangenstelsels in de mergelgroeven een toelage te geven voor plafondinspectie.

Voor eigenaars, verhuurders en huurders van een mergelgroeve is het controleren van de stabiliteit van de plafonds een kostelijke zaak. Om hen daar deels in tegemoet te komen, heeft de gemeenteraad nu besloten om een toelage te geven. Het gaat wel om een éénmalige tussenkomst die 0,25 euro per vierkante meter geïnspecteerd plafond bedraagt. Het maximumbedrag dat de gemeente op tafel legt, bedraagt 2.500 euro per aanvrager.