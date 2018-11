Gemeente wil groen kerkhof aanleggen in centrum LXB

28 november 2018

12u00 0 Riemst Het gemeentebestuur wil een nieuw kerkhof aanleggen in het centrum van Riemst, tussen de Paenhuysstraat en de Geerestraat. Het gebied van ongeveer 6.500 vierkante meter groot zal ingericht worden met veel groen en zitbanken.

Binnen vijf jaar is het kerkhof in het centrum van de gemeente volzet. Het is nu tijd om extra ruimte te voorzien, vindt het gemeentebestuur. Uitbreiding van de begraafplaats op de huidige locatie is niet mogelijk. “Het ligt in de zone van de welzijnscampus, meer bepaald in een woongebied”, zegt Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening. “Het bevindt zich dichtbij een school. En we vinden dat het gebied best voor een andere bestemming kan ingevuld worden.”

Een nieuw kerkhof elders in het centrum van Riemst dringt zich op. Drie locaties kwamen in aanmerking voor de inrichting van een nieuwe begraafplaats. “Twee liggen langs de Viséweg maar de afstand tot de kerk is te ver. En het zijn watergevoelige zones”, zegt de schepen. Bovendien liggen ze in een landbouwgebied.” Het gemeentebestuur kiest voor een locatie tussen Paenhuysstraat en de Geerestraat. “Dat gebied ligt niet in een open landbouwzone. Het sluit goed aan bij de kern van Riemst als hoofddorp. Daar valt de watertoets die we gedaan hebben positief uit. En de plek ligt dichtbij de kerk.”

Begraafpark

Daar een kerkhof aanleggen, beidt kansen om het in te richten als een groene begraafplaats. “We gaan er een oase van rust van maken”, aldus de schepen. “Met veel groen en zitbanken zodat de mensen die het kerkhof bezoeken daar in alle rust en sereniteit kunnen vertoeven en onder een lommerrijke boom kunnen gaan zitten. Het gebied is bijna 6.500 vierkante meter groot, en we zitten safe voor de komende 50 jaar. Tegen die tijd zal ook dat kerkhof volzet zijn.”

Waarom nog een nieuw kerkhof voorzien als steeds meer mensen kiezen voor crematie in plaats van een klassieke begraving, horen we bij de oppositie in de gemeenteraad (Open Vld, Groen en N-VA)? “Globaal genomen kiest vier op de tien inwoners van Riemst ervoor te worden gecremeerd tegenover zes op de tien die nog begraven wenst te worden”, zegt Katja Onclin. “Gemiddeld worden op het kerkhof in het centrum vijf mensen per jaar begraven maar drie tot vier laten zich cremeren. Dat cijfer is de voorbije tien jaar niet veranderd”, besluit de schepen.