Gemeente regulariseert zonevreemde recreatie 24 mei 2018

02u31 0 Riemst De gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor zonevreemde recreatie goedgekeurd. Dat betekent dat sportclubs de juridische zekerheid krijgen dat hun accommodatie niet langer zonevreemd is.

"Als we alle zonevreemde gebieden optellen, dan gaat het om iets meer dan negentien hectare", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Katja Onclin. "We hebben er vijf jaar over gedaan om recreatie in zonevreemde gebieden geregulariseerd te krijgen, zodat de clubs nu opgelucht adem kunnen halen. Bovendien zorgen we ervoor dat er in elk dorp ruimte is voor sport en recreatie."





Concreet werden vier gebieden aangeduid voor dagrecreatie in Riemst, Genoelselderen, Val-Meer en Vlijtingen. Twee gebieden krijgen de bestemming 'sport en spel': de terreinen aan de Elderenweg in Millen en die Op 't Reeck in Riemst. Het overgrote deel van de zonevreemde voetbalterreinen bevond zich in agrarisch gebied, maar zij liggen voortaan in een recreatiezone. Het gaat om de velden in Genoelselderen, Vroenhoven, aan het zwembad Millen, Val-Meer, Kanne, Membruggen en Zichen. (LXB)





