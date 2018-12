Gemeente met brochure over

wonen boven mergelgroeve LXB

17 december 2018

12u00 0

Om eigenaars, verhuurders of huurders van huizen die boven een mergelgroeve liggen te informeren over hun rechten en plichten heeft het gemeentebestuur een brochure gemaakt. Hierin krijgen de betrokkenen antwoord op een aantal hierna volgende vragen. Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk wanneer het gedeelte van de groeve waarboven zich de woning bevindt instabiel is, dreigt in te storten if ingevallen is? Hoe kan de ondergrond terug stabiel worden gemaakt. En hoe zit met het bekomen van bouwvergunningen?

Aanspreekpunt

Voor vragen en problemen kunnen ze terecht bij de dienst groeven van de gemeente die hier dienst doet als aanspreekpunt. Wie grond boven een groeve als eigendom heeft, is eigenaar van de ondergrond en alles wat zich daar bevindt. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de stabiliteit onder z’n perceel alsook voor de schade die ontstaan als gevolg van verzakkingen of instortingen. Het gemeentebestuur is aansprakelijk voor het openbaar domein.

Bouwen

Wie op zo’n perceel boven een mergelgroeve wenst te bouwen moet bij de dienst groeven advies inwinnen over de stabiliteit van de ondergrond. Samen met de Vlaamse overheidsdienst Geotechniek en Natuurlijke Rijkdommen wordt een tweede advies gemaakt over het gangenstelsel onder het perceel. Wordt de ondergrond niet gestabiliseerd dan weigert de gemeente een bouwvergunning af te leveren. “Het stabiliseren van de ondergrond is voor private eigenaars ksotelijk”, stelde burgemeester Mak Vos. “De gemeente heeft daar niet de nodige middelen voor. We vragen subsidie aan bij de Vlaamse overheid.”

Stabilisatie

Bij het stabiliseren van de ondergrond wordt een veiligheidsmarge in acht genomen. “Het betekent dat een grote gebied dan de woning zelf gestabiliseerd zal moeten worden”, lezen we in de brochure. “Gebeurt er dan toch een instorting dan zijn we zeker dat er geen schade wordt veroorzaakt aan de woning.” De stabilisatie gebeurt door opvulling van de ondergrond. Maar er zijn alternatieven! Het agentschap onroerend erfgoed is met het gemeentebestuur bezig om een zogenaamd onroerend erfgoedrichtplan op te stellen om de stabiliteitswerken betaalbaar te maken met maximaal behoud van het boven- en ondergronds erfgoed ende veiligheid te verzekeren.