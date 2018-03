Gemeente maakt na bevraging bevolking actieplan op met verbeterpunten 23 maart 2018

03u02 0 Riemst Het zit goed met de leefbaarheid in de dorpen. Wonen, onderwijs, veiligheid en dienstverlening van de gemeente scoren hoog op de schaal van tevredenheid. Het zijn enkele opvallende resultaten uit een grote bevraging die vorig jaar in februari liep.

Elke schepen krijgt nu huiswerk mee. "We stellen op basis van de uitkomst van de bevraging een actieplan op om aan de domeinen waarop de gemeente minder scoort te werken", weet schepen van Communicatie Marina Pauly. 13.654 burgers van 18 jaar en ouder kregen een postkaart met een unieke code waarmee ze konden inloggen voor deelname aan de enquête. 2.030 Riemstenaren deden mee.





Samenhang

"We scoren in vergelijking met Vlaanderen op de meeste domeinen ruim boven het Vlaams gemiddelde", weet de schepen. De bevraging leverde verrassende resultaten op. "Zo gaan minder kinderen naar school in hun eigen dorp. Vier jaar geleden waren er dat nog acht op de tien, nu nog zeven", aldus Pauly. "Mensen in de dorpen kennen elkaar minder. De nood aan ondersteuning in de mantelzorg neemt af. Riemstenaren vinden dat er meer moet gedaan worden aan de veiligheid van zwakke weggebruikers. Ze ergeren zich aan parkeren op stoepen. Ook de verkeersveiligheid aan scholen kan beter."





Positief

Enkele pluspunten? Burgers vinden dat de gemeente hen goed informeert. Ze voelen zich veilig. Scholen bieden goed onderwijs en dorpen zijn goed bereikbaar. Om de samenhang te bevorderen voert de gemeente een plan uit waarmee tegen het eind van de legislatuur alle dorpspleinen heraangelegd zullen zijn. "De pleinen nodigen meer uit tot ontmoeting en ze worden groener", stelt Pauly.





"In de dorpen kiezen we er bewust voor fietsers onder het verkeer te mengen. We voeren een stoepenplan uit. We geven meer geld uit voor groenonderhoud. We werken aan een centrale voor vrijwilligers en plaatsten camera's tegen sluitstorten." (LXB)