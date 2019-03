Gemeente laat zes jaar lang de

25 maart 2019

12u00 0 Riemst Meten is weten, vindt het schepencollege van Riemst! De komende twee weken worden in de gemeentelijke sporthal Op ‘t Reeck in Riemst- Centrum 450 jongens en meisjes van het tweede, vierde en zes leerjaar uit alle lagere scholen in de gemeente getest op hun fitheid. “We doen dat zes jaar lang”, stelt de schepen van sport Christian Bamps. Vandaag mochten de kinderen uit de lagere scholen van Vlijtingen, Lafelt en Heukelom de spits afbijten. Naast hun lenigheid wordt ook hun kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen gemeten met behulp van speciaal hiervoor bedachte oefeningen.

“Ook het vetpercentage (de zogenaamde BMI-index) bij de kinderen testen we”, licht Leon Mingels, het hoofd van de sportrdienst bij de gemeente Riemst, toe. Het is iets gestegen ten opzichte van eerdere fitheidstesten, die goed vijf jaar geleden bij de schoolkinderen uit Riemst werden afgenomen. Steeds meer onderzoek wijs tuit dat kinderen te weinig sporten en bewegen. “Daarom willen we nagaan hoe het gesteld is met de fitheid van onze kinderen”, werpt schepen Bamps op. “De algemene fitheid van onze jeugd is niet slecht. Het is voor verbetering vatbaar. Met de testen willen we ook de ontwikkeling van elk kind (op) volgen.”

“Het zijn geen schoolse testen”, vult Jos Benders, sportarts bij de Stichting Medico Monde die de testen heeft uitgewerkt en de resultaten ervan gaat analyseren, aan. “De kinderen mogen niet het gevoel hebben dat ze aan een medisch schoolexamen deelnemen. De testen houden we speels zodat de kinderen er plezier aan beleven”, licht hij toe. “We gaan de kinderen niet beoordelen met een soort schoolrapport dat ze mee naar huis nemen. “De resultaten die we straks bekomen, geven enkel aan welk onderdeel van de fitheid meer aandacht zou mogen krijgen in de ontwikkeling van het kind.” Elk kind bekomt zijn of haar resultaten die vergeleken worden met die van z’n leeftijdsgenoten. “We geven de gegevens enkel door aan de ouders, scholen en de kinderen”, aldus nog Jos Benders.

De meetresultaten blijven niet in één of andere lade liggen. “Aan de hand hiervan stellen we een actieplan om om waar nodig de fitheid van de kinderen te verbeteren”, zegt burgemeester Mark Vos. “De testen passen in ons beleid om ouders en kinderen bewust te maken van hun gezondheid en fitheid. We willen de kinderen méér aanzetten tot bewegen.” In de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente wordt dat al in de praktijk uitgevoerd. “Op negen locaties waar we buitenschoolse opvang aanbieden, wordt een uur sport gegeven”, zegt de schepen bevoegd voor de kinderopvang Marina Pauly. “We gaan de begeleiders in de opvang een cursus laten volgen om de kinderen meer te laten bewegen. We hebben een spel- en sportkoffer aangekocht met genoeg materiaal om kinderen op een speelse maar plezante manier te laten bewegen.”